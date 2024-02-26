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رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم ندوة عن "الأمن السيبراني" بمدرسة تحيا مصر بحي الأسمرات

صدى البلد

فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة لتطوير الخصائص السكانية لأهالي حي الأسمرات ،نظم المجلس ندوة عن "الأمن السيبراني  "بمدرسة تحيا مصر ٣ بحي الأسمرات بالتعاون مع  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والإدارة المركزية  لتطوير التعليم الفنى ووزارة الاتصالات، وذلك بحضور طالبات وطلاب التعليم الفنى المزدوج  الصف الاول والثانى والثالث ومعلمى المدرسة.

وتضمن التدريب تعريف الطلاب والطالبات تعريف الأمن السيبراني  والقوانين التى وضعتها  الدولة فى حالة التعرض الى التهديدات الالكترونية وارقام التليفونات للابلاغ  فى حالة التعرض للابتزاز الالكترونى والتعرف على كيفية التصفح علي المواقع الالكترونية والتطبيقات المختلفة بطريقة آمنة، وكيفية حماية الأجهزة والحسابات الإلكترونية من أى محاولات اختراق.

كما هدف التدريب الي تعريف الطلاب والطالبات بأنواع الجريمة الالكترونية والتصيد الالكتروني، وكيفية التسوق عبر الانترنت بطريقة آمنة، وكيفية انشاء كلمة مرور صعبة الاختراق.

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