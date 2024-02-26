عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري للكاراتيه بالدورى العالمي للشباب بالإمارات

صدى البلد

 

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب المصري للشباب للكاراتيه على فوزه بلقب الدوري العالمي للشباب، والذي أقيم في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصدارة الترتيب العام للبطولة ب 51 ميدالية متنوعة( 16 ذهب، 15 فضة، 20 برونزية).

كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاتحاد المصري للكاراتيه علي هذا التتويج والمجهودات الكبيرة التي يبذلها الاتحاد المصري للكاراتيه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره واعتزازه بإنجاز المنتخب المصري للكاراتيه، مؤكداً أن هذا الفوز يُعدّ إنجازًا تاريخيًا يُضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المصرية، واستمراراً للنتائج المتميزة التي تحققها المنتخبات الوطنية للكاراتيه.

وقدم "صبحي" الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري على جهودهم التي بذلوها خلال البطولة،  مؤكداً على استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة للمنتخبات الوطنية في جميع الألعاب.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الامارات العربيه المتحده الاتحاد المصري أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

وزير التموين: مشروع رأس الحكمة يساهم فى توفير السلع وانخفاض أسعارها

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

ترشيحاتنا

بكاميرا 200 ميجابكسل وبرخص التراب.. أقوى موبايل HONOR تفوق على سامسونج 

شقة ومعاش ووظيفة للابن الواحد .. مشروع قانون جديد

لمواجهة هجمات الحوثيين.. دولة جديدة تعلن انضمامها لمهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

500 جنيه وهينزل تاني.. شعبة الذهب تعلن أخبارا سارة ومفاجأة بعيار21

الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر: مشروع "رأس الحكمة" من الصفقات المهمة للقطاع العقاري في مصر

ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل خلال شهر يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

توقف عنه فورا.. خطأ نفعله أثناء استخدام مياه الحنفية يسبب أمراضا خطيرة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سر انتشار الأزمات القلبية بين الشباب

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

فيديو

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ