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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 50 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

صدى البلد

اختتمت  البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 50 مليار جنيه ليغلق عند  2.023 تريليون جنيه، مقابل مستوى 1.973 تريليون جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 28996.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 7575.14 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الأوسع نطاقا - الذي يضم الأسهم المقيدة في تامؤسر الرئيسي ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 10536.85 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات ارتفاع جماعي للمؤشرات الأسهم الصغيرة الأسهم القيادية البورصة المصرية المحدد النسبي لأكبر 30 سهما إيجي إكس 100

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