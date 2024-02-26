أحمد فهمي: فيلم عائلة المكسيكي رحلة في محافظات مصر تكشف أهمية الأسرة

وصف الفنان أحمد فهمي فيلمه الجديد "عائلة المكسيكي" الذي بدأ تصويره مؤخرا في العديد من الأماكن بالقاهرة، بأنه "رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية".

وأشار إلى أنه بدأ التحضير للفيلم منذ عام تقريبا، منذ كان يقوم بتصوير فيلمه الأخير "مستر أكس" الذي حقق إيرادات ضخمة في السعودية وصلت لأكثر من 550 مليون جنيه مصري حسبما أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وقال أحمد فهمي " بدأنا العمل على الفيلم والتحضير له فعليا من شهر مايو الماضي، لكن بدأنا التصوير في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري".

وأشار أحمد فهمي، إلى أن عائلة المكسيكي مختلف تماما عن الأعمال التي قدمتها على شاشة السينما خلال الفترة الماضية، فهو رحلة يخوضها المكسيكي من القاهرة إلى الإسكندرية ومنها للبحر الأحمر، وخلالها يمر بالعديد من المواقف الكوميدية، ويشاركني في الرحلة عدد من النجوم منهم روبي والنجمة لبلبة واوس اوس واحمد فهيم وحاتم صلاح، وعدد كبير من ضيوف الشرف الذين سيقدمون مشاهد مميزة خلال العمل سيفاجئ بها الجمهور.

وأَضاف أحمد فهمي: "احببنا من خلال الفيلم أن نقوم برحلة في العديد من الأماكن والمحافظات بداخل مصر لنبرز مدي جمال بلدنا وأن بها الكثير الذي لم نكتشفه حتى الان، ونحاول من خلال الفيلم تقديمها للجمهور المصري والعربي، كما نؤكد أيضا على أهمية العائلة وقيمتها في حياة أي شخص، والقوة التي تمنحها للفرد في مواجهة العديد من الأمور في المجتمع".

وعن اسم الفيلم وهل تم تغييره، قال أحمد فهمي: "الفيلم منذ بدأنا العمل عليه وتم الاتفاق أن يكون "عائلة المكسيكي" فهو الأفضل لإنه يتماشي مع تفاصيل فكرة الفيلم الذي تدور أحداثه في أطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية".

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الاضحي ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون الفيلم بمثابة عودة لأحمد فهمي للسينما للعام الثاني على التوالي في موسم عيد الاضحي حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر اكس" الذي حقق أعلى إيراد بعام 2023 في مصر والوطن العربي.

فيلم عائلة المكسيكي

فيلم "عائلة المكسيكي" اخراج حسام سليمان في اول تجاربه الاخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، وبطولة احمد فهمي وروبي ولبلبة واوس اوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و "ليجسي برودكشن للانتاج الفني".