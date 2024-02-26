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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يتبقى أسبوعان.. إعلامي شهير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي مينا ماهر عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر  : “ملعب حلمي زامورا بنادي الزمالك.. مازال متبقي اسبوعين لنهاية الصيانة بشكل كامل”.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الأبيض من   الجزائر، عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء، استعداداً للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

الزمالك جماهير الزمالك حلمي زامور ملعب حلمي زامور

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