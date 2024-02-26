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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة للتوعية بالخدمات الصحية المنزلية

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

أطلق عدد من الطلاب بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة Doctor N ضمن مشروعات التخرج، وهي حملة اجتماعية تهدف إلى توعية المجتمع المصري بالخدمات الصحية المنزلية وإظهار فوائدها ومزاياها المتنوعة.

وأوضح الطلاب المشاركين في الحملة، أن تلك الحملة تتوافق مع رؤية مصر 2030 فيما يخص المجال الصحي، وهي أن يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز مع تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

كما تهدف الحملة إلى إقناع أفراد المجتمع المصري بالتحول نحو الخدمات الطبية المنزلية كبديل يوفر الكثير من الوقت والجهد مقارنة بالذهاب إلى المستشفيات والمراكز الطبية و زيادة إدراكهم حول مدى أهمية تلك الخدمات.

ويشرف على مشروع التخرج الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة والقائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة رضا هاني، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة هالة السيد، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان.

جامعة القاهرة 

وعلى جانب آخر قال الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته في حفل خريجي كلية الإعلام، إن كلية الإعلام نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأربع الماضية، وتمثل أهمها في كونها أول كلية إعلام بمصر تحصل على الاعتماد الدولي لكافة برامجها في يوليو 2023 بالإضافة إلى حصولها على تجديد الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مايو ٢٠٢٣، لافتًا إلى حصول الكلية على 3 شهادات ايزو للمرة الثانية على التوالي في نظم جودة الجهاز الإداري، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة استمرارية الاعمال.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الكلية استحدثت لائحة جديدة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة تتضمن 9 برامج جديدة في مجالات علوم الإعلام والاتصال لكي تواكب التطورات التكنولوجية الراهنة، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مثل الذكاء الاصطناعي، وصحافة البيانات، والتسويق الرقمي، وصناعة المحتوي الرقمي، وصحافة الموبايل، والتوسع في برامج الدبلومات والماجستير المهني مثل الاعلام الرقمي والأمن المعلوماتي، والتسويق الالكتروني، والانتاج التليفزيوني، مؤكدًا اهتمام الكلية بالانفتاح الدولي وعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات الأجنبية المرموقة في مجالات التدريب والمنح الدراسية، بالإضافة إلي تعاونها مع الجامعات العربية والمصرية.

جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة حملة Doctor N مشروعات التخرج رؤية مصر 2030

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