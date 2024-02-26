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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. إصابة 8 أشخاص بإختناق في حريق مصنع مكرونة بالعاشر من رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص بإختناق إثر نشوب حريق بمصنع مكرونة بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر من رمضان وإسعاف عدد منهم وتم إخطار قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمصنع مكرونة مكون من طابقين والحريق نشب بالطابق الاول وتم إخطار قوات الحماية الميدانية وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة.

فيما تبين إصابة كلا من "رامي ش ع" 18 سنة و"احمد ف ع" 24 سنة و"أحمد ع س" 24 سنة و"مصطفي ن م"56 سنة و"أحمد م م" 43 سنة و"نور ا ك"23 سنة و"بدر ف ع" 49 سنة و"محمد ي ع" 46 سنة بإختناق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ونقل عدد منهم الي مستشفي العاشر الجامعي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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