عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شُعبة الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة تناقش تطبيق الحد الأدني للأجور

الحد الأدني للأجور
الحد الأدني للأجور

عقدت شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها من بينها تطبيق الحد الأدني للأجور وتكاتف الشركات للاتفاق علي تكلفة شبه موحدة للتعاقد مع العملاء في القطاعين العام والخاص.

وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن اجتماع الشعبة يأتي ضمن خطة التطوير والتنمية التي تسعي الشُعبة إلى تنفيذها لمواكبة التطورات الحالية طبقا لتوجهات الدولة بتنمية كافة القطاعات، وهو الأمر الذي نبحثه بشكل علمي وعملي في الشُعبة حتي يكون التنفيذ بناءً علي أطر صحيحة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة.

 

من جانبه قال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن المباحثات والاجتماعات مستمرة بالشُعبة لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الظروف الحالية والارتقاء بأفراد الأمن من حيث الأجور ، والنهوض بفكر العمل وتطويره نظرًا لأهمية هذه المهنة وحتمية تطويرها بشكل مستمر طبقا لمتطلبات المرحلة الحالية.

الحد الأدنى للأجور شركات الحراسة نقل الأموال غرفة القاهرة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

تحذير عاجل من قطر بشأن التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح وتهجير سكان غزة

ترشيحاتنا

كرم جابر البطل الأولمبي يعلن اعتزاله المصارعة نهائيا.. تفاصيل

موفدا من السيسي.. الفريق حجازي يشارك في مراسم حفل تأبين رئيس ناميبيا

لغة الأرقام في سياحة مصر ..11 نقطة تجيب عنها الوزارة

النجم الساحلي يشكو الترجي للكاف

شكري: ترجمة التوافق السياسي والعلاقات المتميزة بين مصر وقبرص إلى تعاون ملموس

ماذا قال اللواء محمود توفيق خلال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ