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تعليم

أستاذ علوم تغذية يكشف عن آثار جانبية خطيرة لمشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

أكد الدكتور هشام الحريري، أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، على أن مشروبات الطاقة تحمل مخاطر صحية جسيمة، حيث تتسبب في آثار جانبية تتراوح بين زيادة في سرعة نبضات القلب والتوتر، وحتى القلق والأرق، مشيرًا إلى أن هذه التأثيرات تزداد خطورة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

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التأثير على النظام العصبي

ولفت أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، إلى أن مشروبات الطاقة يمكن أن تؤثر على النظام العصبي، مما يتسبب في زيادة ملحوظة في سرعة النبض والتوتر، موضحًا أن هذه الآثار قد تكون خطيرة بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من مشاكل قلبية.

تأثيرات على الأطفال

بالنسبة للأطفال وصغار السن، أشار الدكتور هشام الحريري، إلى أن تلك المشروبات يمكن أن تؤدي إلى ظهور آثار جانبية أكثر بروزًا، مثل القيء والغثيان، مشددًا على ضرورة توخي الحذر في تقديمها لهذه الفئة العمرية.

أمراض مزمنة

وحذر الخبير بشكل خاص الاطفال والطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة من تناول مشروبات الطاقة، حيث يمكن أن يتفاعل تأثيرها بشكل سلبي مع الأمراض الصحية الموجودة بالفعل.

نصيحة طبية

وأوصى أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، بضرورة استشارة الأطباء قبل تناول مشروبات الطاقة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويحث على تحقيق التوازن في استهلاكها والتفكير ببدائل صحية لرفع مستويات الطاقة.

وأكد أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، أن تناول كميات كبيرة من مشروبات الطاقة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على وظيفة الكبد، موضحًا أن هذه المشروبات، التي تحتوي على كميات عالية من الكافيين والسكريات، قد تؤدي إلى توقف الكبد عن أداء وظائفه الأساسية بشكل صحيح.

تأثيرات سلبية على الكبد

وأوضح الدكتور هشام الحريري، أن تناول الكثير من مشروبات الطاقة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد، ويؤدي إلى تلف الأنسجة الكبدية، وتعد هذه التأثيرات خطيرة، حيث قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة في المستقبل.

إيقاف الوظائف الكبدية

وأضاف أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، أن مشروبات الطاقة تحتوي على مكونات قد تؤدي إلى إيقاف الكبد عن أداء بعض وظائفه الأساسية كما ينبغي، مما يتسبب في تراكم السموم والمواد الضارة في الجسم.

نصيحة طبية

ونصح الدكتور هشام الحريري، بضرورة الانتباه لكميات استهلاك مشروبات الطاقة، وتجنب تناولها بكميات كبيرة، مشدد على أهمية اتباع نمط غذائي صحي وتقليل استهلاك المشروبات ذات الكافيين والسكريات الزائدة للحفاظ على صحة الكبد والحد من المشاكل الصحية المحتملة.

أستاذ علوم مشروبات الطاقة مخاطر صحية نبضات القلب التوتر اثار جانبية مشاكل قلبية Jobs Education

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