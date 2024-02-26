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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الجامعات.. موعد امتحانات الترم الثاني 2024

موعد امتحانات الترم
موعد امتحانات الترم الثاني 2024

مع بدء  الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، تساءل عدد كبير من الطلاب عن  الخريطة الكاملة للعام الجامعى ومنها موعد امتحانات منتصف الفصل الدارسي الثاني ونهاية العامة، وموعد بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني.
 

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وكشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة حيث بدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهى فى يونية 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

بدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023.تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

 

وبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

 

تجري امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في الاسبوع السابع والثامن من الفصل الدراسي.

تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد عقد الامتحانات ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023-2024، حيث تبدأ المدارس في عقد امتحانات آخر العام 2024 لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

 

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للدبلومات الفنية

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، أن امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024، على أن يتم الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية خلال الأيام المقبلة.

متى تبدأ امتحان الثانوية العامة 2024؟

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ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، على أن يتم الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية خلال الأيام المقبلة.

خريطة الترم الثاني 2024 للمدارس

- انطلاق الترم الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

- ينتهي الترم الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الترم الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الترم الثاني للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.


- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.

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