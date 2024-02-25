اليوم.. جامعة عين شمس تشارك كراعي بلاتيني في ملتقى التعليم العالي والتدريب

تشارك جامعة عين شمس كراعي بلاتيني في فعاليات الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 25-27 فبراير بفندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة، تحت شعار الجامعة " AIN SHAMS UNIVERSITY YOUR GATE TO EXCELLENCE

جامعة عين شمس

وتأتى مشاركة جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وإشراف الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة ومحمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب ، الدكتورة ريهام العطيفى مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

وتحرص جامعة عين شمس على المشاركة سنويا في المعرض لإثراء التجربة التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية وتوفير الدعم اللازم لهم ومساعدتهم في تحديد اتجاهات مستقبلهم التعليمي بالمرحلة الجامعية الأولى ، وتوعيتهم بالفرص الواعدة المقدمة من خلال برامج الجامعة المتنوعة في شتى المجالات والتخصصات المرتبطة بسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

لا سيما ان استمرار مشاركة الجامعة في المعرض بدوراته المتتالية الذي يعقد تحت شعار "Your Gate To Excellence" ، يؤكد حرص جامعة عين شمس على إظهار مواكبة الجامعة لأحدث النظم والبرامج التعليمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات .