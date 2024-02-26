لطلاب جامعة عين شمس.. منح للحصول على الدكتوراه من فرنسا

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن إعلان دعم السفارة الفرنسية في مصر لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب المصريين الراغبين في إكمال مقترحاتهم في فرنسا.

جامعة عين شمس

واوضحت الجامعة، أن السفارة الفرنسية تقدم في مصر برنامج منح للإقامات العلمية القصيرة في فرنسا للباحثين المصريين الشباب (منح الدكتوراه) العاملين على مقترحاتهم البحثية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة،وتمنح هذه المنح مدة أقصاها 12 شهرًا، ولمدة 6 أشهر سنويًا على الأكثر.

وقد يسمح المقبولين بإكمال أبحاثهم العلمية من خلال الإشراف المشترك، أي التسجيل كطلاب دكتوراه في كلا من مصر وفرنسا من أجل الحصول على درجة الدكتوراه المزدوجة.

واشارت الجامعة أن المنحة تغطي تكاليف السفر والتأمين الصحي، ونفقات المعيشة في فرنسا.

وأكدت الجامعة أن الفترة ستنتهي فترة التقدم في 29 فبراير 2024.

وللإطلاع على جميع المعلومات وشروط التقدم، يمكنكم مراجعة الموقع الالكتروني التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/213

وفي بادرة هي الأولى من نوعها، وفي إطار الموسم الثقافي 2023 - 2024 لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، نظّم المركز بالتعاون مع كلية الآداب اليوم الأحد الموافق 25 فبراير ندوة جديدة من سلسلة ندوات "كاتب وكتاب"

وذلك تحت رعاية محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة المركز وحنان كامل متولي، عميد كلية الآداب.

عُقدت الندوة في رحاب كلية الآداب برعاية وحضور حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب، ومحمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وحاتم ربيع حسن، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وحنان سالم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتولى إدارة الندوة حاتم العبد، مدير المركز.

استهل الندوة حاتم ربيع، مرحبًا بالضيوف والسادة الحضور، حيث أشاد بالدور التثقيفي والتنويري الذي يضطلع به مركز بحوث الشرق الأوسط وما يسهم به من خلال ما يعقده من أنشطة وفاعليات لها عظيم الأثر في تعظيم فاعلية الدور التربوي والتعليمي لجامعة عين شمس وتسليط المزيد من الضوء على ما تبديه من اهتمام كبير برفع مستوى الوعي الثقافي والسياسي والمعرفي لدى جموع الشباب الجامعي، وما شهده المركز من تطور كبير وطفرة ملموسة على جميع الأصعدة والأنشطة ليس فقط السياسية والاقتصادية بل والأدبية أيضًا منذ تولي الدكتور حاتم العبد، إدارة المركز.