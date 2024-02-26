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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائب رئيس شعبة السيارات: أتمنى إنتاج أول عربة محلية الصنع في 2025

السيارات
السيارات

علق المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، على مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد الذي يركز على توفير الحوافز اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات وتجميعها بهدف تصديرها للأسواق الخارجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على السيارات خفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وقال "أبو المجد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، "أتمنى أن يتم إنتاج أول سيارة محلية الصنع في مارس 2025"، مشيدًا بالتجربة المغربية في إنتاج السيارات قائلا "هناك تجارب ناجحة في المنطقة مثل التجربة المغربية".

وتابع "المنطقة الأطلسية في المغرب عبارة عن قلاع صناعية فيها العديد من الماركات وتتوجه المغرب نحو تصنيع السيارات الكهربائية بصورة كبيرة جدا". 
 

المستشار أسامة أبو المجد شعبة السيارات الغرف التجارية الصناعة السيارات

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