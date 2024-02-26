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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقررة أممية: الوضع في قطاع غزة كارثي .. فيديو

غزة
غزة

أكدت المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاة، مارجريت ساترثوايت، أن أمريكا تمنع وقف إطلاق النار باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، مشددة على أن الوضع في غزة كارثي الآن وهناك زيادة في عدد القتلى بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، وهناك مجاعة في عدد من المناطق في القطاع نتيجة نقص المستلزمات وعدم وصول المساعدات بالقدر الكافي.

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وأشارت «ساترثوايت»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن ما يؤثر خلال الفترة الحالية استمرار القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولابد أن يكون هناك وقف للقصف، منوهة بأن مجلس القضاة يؤكد على أهمية اتاحة الفرص لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

أوضحت أن الحاجة الآن هو توقف الدول المستمرة في دعم إسرائيل أن تقدم هذا الدعم، مؤكدة أنه على حكومات فرنسا وأمريكا وبريطانيا إيقاف الدعم للحكومة الإسرائيلية، وهناك الكثير من التقييمات التي يتم استخدامها في غزة من انتهاك بعض الجرائم ضد البشرية.

شددت على أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف وتقر بأهمية تطبيق قواعد حقوق الإنسان من أجل العناية بالسكان وعدم خضوع السكان في غزة  لجرائم الحرب.
 

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