قبل لقاء البلدية.. نجم الأهلي يجري عملية جراحية

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن إجراء كريستو عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أجرى محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي عملية جراحية (خراج في القدم) فى أحد المستشفيات الخاصة.

وغادر كريستو المستشفي منذ قليل وقرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر منحه راحة سلبية من التدريبات".

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، امسالجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساءبتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءاتوتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.