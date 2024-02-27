طلع مش فرح| القصة الكاملة لفستان العروسة المثير للجدل على السوشيال ميديا.. من غير بطانة

حقيقية خطوبة البلوجر أروى قاسم.. تسببت البلوجر أروى قاسم في جدلًا واسعًا بين متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، عقب تشويق متابعيها ل"يومها المميز".

وكانت البلوجر أروى قاسم شوقت متابعيها ل"يومها المميز"، ونشرت بعض الصور عبر خاصية "الاستوري" كونها العروس المنتظرة، ليعتقد المتابعين أن البلوجر أروى قاسم سوف يتم خطبتها قريبًا، خصوصًا عقب ردها المثير للجدل علي إحدي المتابعات عند سؤالها ما أسم خطيبك لتجاوب أروى القاسم أنه صاحب جنسية غير مصرية وكشفت عن الحرف الأول من أسمه.

البلوجر أروى قاسم

حقيقية خطوبة البلوجر أروى قاسم

وفي الموعد الذي تم تحديده وهو يوم السبت الماضي، تفاجأ المتابعون أن تمهيد البلوجر أروى قاسم ليس ليوم خطبتها، وأنما للإعلان عن شراكة لها مع إحدي القاعات الخاصة بتنظيم حفلات الزفاف.

وتسببت البلوجر أروى قاسم في موجة غضب بين المتابعين، كونها مهدت لهم علي مدار الأيام الماضية لمفاجأة "يومها المميز" وأنها العروس المنتظر، ليتفاجئ المتابعون أنه مجرد إعلان لصالحها وليست عروس أو يوم خطبتها.