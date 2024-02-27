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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جحود الأبناء.. الحاجة فادية باكية: ولادي رموني في الشارع وداسوا علي بالشبشب|فيديو

الحاجة فادية
الحاجة فادية

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديمها لبرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد، السيدة فادية بنت كفر الشيخ، والتي تعاني من جحود أولادها.

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واشتكت السيدة فادية من معاملة أولادها لها، قائلة: "عندي 6 أولاد وكلهم مبسوطين دلوقتي ومعاهم فلوس كتير، ورغم كده كانوا بييجوا يقلبوا البيت اللي كنت ساكنة فيه وبياخدوا الهدوم والفلوس والذهب بتاعي".

وانهارت السيدة فادية من البكاء على الهواء، قائلة: "ولادي الاتنين الذكور خنقوني وداسوا بالشبشب على وشي، وضربوني بإيديهم على دماغي، ووجهولي أبشع الألفاظ".

وأضافت: "حرموني كمان من معاش زوجي وخدوه مني، وهما مبسوطين ومعاهم فلوس كتير تكفيهم وتعيشهم هما وولاد ولادهم، وفي الآخر اللي أخذته منهم هو الضرب والبهدلة وإني أنام في الشارع ومش عارفة أغير هدومي رغم إني مريضة سكر وباخذ أنسولين وبحاجة إلى رعاية".

وأوضحت: "ولادي كانوا بيتمنوا أن أبوهم يموت عشان يورثوه.. بالرغم من أن أبوهم كان موصيهم عليا وعلى أختهم الصغيرة قبل مايموت، ولكن هما معملوش بالوصية دي وكانوا جايين يطردوني من البيت واحنا لسه بناخذ العزاء بتاع المرحوم، وطردوني الساعة 1 بالليل، ومن ساعتها وأنا معرفش بنتي الصغيرة اللي كانت قاعدة معايا فين دلوقتي ومعرفش قاعدة فين ولا راحت فين، وخايفة يكونوا عملوا فيها حاجة هيا وعيالها".

فادية جحود أولادها نهال طايل الإعلامية نهال طايل تفاصيل صدى البلد

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