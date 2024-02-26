جحود الأبناء.. سيدة تستغيث: ولادي ضربوني ورموني في الشارع.. فيديو

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديمها لبرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد، السيدة فادية بنت كفر الشيخ، والتي تعاني من جحود أولادها.

واستغاثت السيدة فادية، معاملة أولادها لها، قائلة: ولادي طردوني في الشارع رغم مرضي واتهموني في شرفي أمام الناس".

وأضافت: "عندي 6 أولاد وكلهم مبسوطين دلوقتي ومعاهم فلوس كتير، ورغم كده كانوا بييجوا يقلبوا البيت اللي كنت ساكنة فيه وبياخدوا الهدوم والفلوس والذهب بتاعي".

وتابعت السيدة فادية: "ولادي نيموني في الأرض وخنقوني وقلعوني الحلق اللي هبيعه واتكفن بي"، لافته: "ولادي في يوم قدموا بلاغ ضدي واختهم السابعة الصغرى، واتهموها بأنها ليست أختهم من نفس الأب.. و اتهموني بأنهي أقمت علاقة مع رجل آخر وأنجبت منه أختهم الصغيرة وده مش حقيقي".

