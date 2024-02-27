سميرة سعيد تكشف أسرارا عن حياتها الشخصية ونجاحاتها

في حلقة مليئة بالأسرار حلت الفنانة سميرة سعيد في ضيافة برنامج بصمة عبر شاشة تلفزيون قناة الشرق ديسكفري.

وكشفت الديفا سميرة سعيد العديد من الأسرار التي تسردها للمرة الأولى عن طفولتها وأسرار في حياتها الشخصية بالإضافة للمشاكل التي واجهتها في مسيرتها الفنية، وعن حقيقة منعها الغناء في مصر في بداية مسيرتها.

وقالت سميرة سعيد خلال لقائها في برنامج بصمة: “ابتديت اتشهر، وابتديت يكون ليا حفلات كتير في مصر وكان في ناس كتير أوي من الفنانين حسوا أنتي جاية من المغرب، أنتي عندك فرص كتير أوي وفي المقابل في ناس كتير محتاجة نفس الفرص ومش بتحصل، وقتها نقابة الموسيقيين طلعت فرمان بمنع سميرة سعيد من الاشتغال في أي حفلة في مصر لتعدد ظهورها والمسبب كان غريب جدًا ورفعنا قضية وكسبناها وقتها”.

وأردفت: “والمغاربة ابتدوا يحسوا أني بسيب الأغنية المغريبة وبقيت المطربة المهاجرة، وفي مصر بقيت محسوبة على المطربات الوافدات فبقيت حاسة أنا مهاجرة ولا وافدة أنهي واحدة فيهم، ومع الوقت كل الأشياء بتاخد مكانها”.