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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: الأهلي والزمالك «ذهب» كرة القدم المصرية.. وسعداء بالاهتمام السعودي الكبير بنهائي الكأس

صدى البلد

أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن كرة القدم أصبحت صناعة، وما يحدث حاليًا أصبح أمرًا طبيعيًا بإقامة نهائي كأس مصر في الرياض، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى للحصول على أكبر مكاسب مالية من وراء تلك المباراة.

وقال يونس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "ارتفاع أسعار التذاكر أمر عادي وطبيعي لمباراة كبيرة بحجم الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وهذا الأمر موجود في العالم كله مثلما حدث في مباريات ليفربول ووصلت أسعار التذاكر خلف يورجن كلوب إلى 4 آلاف جنيه إسترليني، كرة القدم أصبحت صناعة، والجميع أصبح يُحاسب على المكاسب والخسائر".

وأضاف: "كرة القدم أصبحت صناعة ويتم حساب الخسارة والمكسب، بل يتم تغيير مسئولين عن أندية حال وجود أي خسائر مالية، ومصر قادرة على العودة بقوة لأنها مليئة بالكوادر الإدارية، ويجب الإشادة بتنظيم نهائي الكأس من جانب السعودية، وعلينا الاهتمام بسلعة كرة القدم خصوصا أننا نمتلك أكبر الأندية في الشرق الأوسط وافريقيا وهما الأهلي والزمالك، وتم تقديم تلك المواجهة بشكل لائق ومختلف وهو ما يساهم في نجاح اللقاء".

وأكمل: "نطمح في التغيير للأفضل خلال المرحلة المقبلة، ونحن سعداء بالأجواء الموجودة في المملكة العربية السعودية في ظل وجود اهتمام بالغ بتلك المواجهة، ونتمنى أن يكون لدينا المزيد من الأفكار الاستثمارية، ولا يجب أن ننسى حاجة الكرة المصرية لتطوير المدربين واللاعبين".

وواصل نجم الزمالك السابق: "العيب لدينا في بعض الإداريين، الأهلي والزمالك مثل (الذهب) في كرة القدم، وسيكون هناك مداخيل مالية كبيرة من وراء تلك المواجهة ومنها البث التليفزيوني والإعلانات، ولذلك قاموا بزيادة المكافآت المالية للفائز باللقب".

الأهلي والزمالك كرة القدم المصرية مملكة العربية السعودية نهائي كأس مصر

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