«أبويا مات وأنت تقولي فرح أختك».. مجدي عبد الغني يوجه رسالة نارية لـ كهربا

عرضت قناة “العربية مصر” تقريرا بالفيديو، بعنوان: "مجدي عبد الغني لكهربا: أبويا سيبته في المستشفى بيموت عشان سفرية في إفريقيا.. وأنت تقول لي فرح أختك؟".

وجاء في التقرير أن مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، يعلق على أزمة كهربا لاعب النادي الأهلي، الأخيرة مع المدير الفني لـ الأهلي كولر، وقال إن كهربا فضل أن يحضر فرح شقيقته بدلا من أن يسافر مع الفريق في المباراة الأخيرة في غانا.

وأوضح مجدي عبد الغني، أنه لا يصح ما حدث من قبل كهربا، معلقًا: "أبويا سيبته في المستشفى بيموت عشان سفرية في إفريقيا.. وأنت تقول لي فرح أختك؟".

وأشار إلى أنه حصل على موافقة والده وهو في العناية المركزة، وسافر؛ من أجل عمله، وهو كرة القدم، وعندما عاد من السفر، كان والده قد توفي، والمفروض أن يكون كهربا تحت أمر النادي، وما حدث منه “مرفوض”.



