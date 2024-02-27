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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

صدى البلد

حرصت الفنانة أيتن عامر، على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت أيتن عامر بإطلالة جذابه ترتدي لوك كاجوال بالون البيج، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر ملفتة.


 

قررت الشركة المنتجه لمسلسل "جودر"، "ألف ليلة وليلة "عرضه على عامين في رمضان 2024 و2025، والمسلسل بطولةياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير،محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراجإسلام خيري.


 

تفاصيل المسلسل

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب.

ألف ليلة وليلة العزيز مخيون الفنانة ايتن عامر رمضان 2024 سيد عبدالعزيز جيهان الشماشرجى في رمضان محمود البزاوي ياسمين رئيس ياسر جلال

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