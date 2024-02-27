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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشكيك في إمكانية وقف إسرائيل للحرب خلال شهر رمضان

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إن إسرائيل ستكون مستعدة لوقف حربها في غزة خلال شهر رمضان المقبل إذا تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم الحركة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ويعمل المفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر على التوصل إلى اتفاق إطاري تقوم حماس بموجبه بإطلاق سراح بعض عشرات الرهائن الذين تحتجزهم، مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ووقف القتال لمدة ستة أسابيع.


 وخلال فترة التوقف المؤقت، ستستمر المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين.
لكن يشك مراقبون في إمكانية التوصل إلى ذلك مع مماطلة نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في الهدنة والوقوف للقتال لأن كل توقف يضر بمصيره السياسي.


يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة الثلاثاء بطلب من سويسرا وغيانا وذلك لمناقشة انعدام الأمن الغذائي في غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع والقتل ضد الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


واليوم أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش  عن أسفه لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاستجابة بشكل مناسب الداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والغزو الروسي لأوكرانيا، قائلا إن الصراعين قوضا سلطة المجلس.


وفي حديثه خلال افتتاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال جوتيريس إن مجلس الأمن  يجد نفسه في كثير من الأحيان في طريق مسدود و"غير قادر على التصرف بشأن قضايا السلام والأمن الأكثر أهمية في عصرنا".
 

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