إعلان روسي.. إحباط هجوم أوكراني بالأسلحة الكيميائية في مقاطعة زابوروجيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن نجاحه في إحباط محاولة لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، لارتكاب عمل عدائي في مقاطعة زابوروجيا، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وذكر الأمن الروسي أن العمل العدائي باستخدام مادة سامة قاتلة تعد رديفا للحرب الكيميائية.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، لارتكاب عمل إرهابي في مقاطعة زابوروجيا باستخدام مادة سامة قاتلة، وفقًا لتصنيف منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) نظيرا لعامل الحرب الكيميائية بي زد".

وتستخدم المادة المضبوطة لصنع أسلحة كيميائية للدمار الشامل وتم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتقال ثلاثة مواطنين أوكرانيين متورطين بالامر.

وذكر قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي لدى وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيجور كيريلوف، يوم الاثنين 19 فبراير أنه تم اكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية سامة في ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيا، وهي نظير لعامل الحرب الكيميائية السمية "بي زد"، التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية.

واعتبرت روسيا ذلك انتهاك من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال كيريلوف إنه "في 19 أغسطس عام 2022، تم استخدام مادة كيميائية سامة، وهي نظير لعامل الحرب الكيميائية "بي زد" المدرجة في القائمة 2 من الاتفاقية".