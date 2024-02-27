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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية لأمراض العيون في شبين القناطر

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن إقامة القافلة الطبية العلاجية في تخصص الرمد بالوحدة الصحية بكفر الدير "الحصافة"، التابعة لمركز شبين القناطر، اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024. 


وأوضحت المديرية أن القافلة الطبية تأتي برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وفي إطار الحرص علي صحة المواطن المصري، والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة القليوبية. 


وكشفت أنه سيتم تقديم الخدمات التالية بالمجان "قياس الإبصار، وعمل النظارات، والكشف على البالغين والأطفال، والتأهيل البصري، وعلاج أمراض الشبكية، وتحديد رؤية وانكسار العين، وفحص قاع العين، 

وفحص المجال البصري، وتشخيص المياه البيضاء والزرقاء، وتشخيص قصر النظر وطول النظر، وتشخيص اضطرابات الشبكية والقرنية، وتشخيص التهابات العين". 


وتابعت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن كل تلك الخدمات تأتي في ظل وجود فريق متميز من أطباء الرمد لتقديم المشورة والكشف الطبي المجاني.

القليوبية مديرية الشئون الصحية بالقليوبية كفر الدير شبين القناطر لتحالف الوطني

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