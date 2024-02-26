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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لنجار لقتـ.له عاملا وإصابة آخرين بالرصاص في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المؤبد لنجار بتهمة قتل عامل وإصابة آخرين بأن أطلق عليهم أعيرة نارية من بندقية آلية إثر خلافات بينهم بدائرة قسم شرطة الخصوص.


وتضمن أمر الإحالة في القضية الى محكمة الجنايات قيام المتهم ويدعى " س ل س " 45 سنه نجار بقتل المجنى عليه " م س  م " عمدا مع سبق الاصرار على اثر خلافات سابقة مع بينه وبين آخرين مقيمين بذات المنطقة سكن المجني عليه فأعد المتهم بندقية آلية وذخائر وتوجه إلى حيث يقيم المجني عليه والآخرين وأطلق عدة اعيرة نارية  على المتواجدين وما أن شاهد المجني عليه يتوجه نحوه حتى أطلق صوبه عياراً ناريا استقر ببطنه فلقى مصرعه.


أضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليهما "م أ م" و "م أ م" عمدا حيث توجه الى مكان تواجدهما وأطلق عليهما عيارين ناريين صوبهما فاحدث اصابتهما والتي كادت أن تودي بحياتيهما الا أنه تم مداركتهما بالعلاج .


اوضح أمر الاحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري " بندقية آلية " سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه و أحرز ذخائر عبارة عن 97 طلقة مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها  كما استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو ضابط الشرطة المكلف بالقبض عليه بأن أشهر في وجهه السلاح الناري محل الاتهام وأطلق صوبه أعيرة نارية  ليحوله دون القيام بأداء عمل وهو ضبطه الا انه تم السيطرة عليه وضبطه متلبسا بالسلاح والواقعة .

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