السفيرة الأمريكية بالقاهرة تتفقد الملتقى الدولى للتعليم العالى والتدريب ..صور

شهد الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate ، في نسخته الـ 14 ، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 29 فبراير من الشهر الجاري ، إقبالا كبيرا من الطلاب للتعرف علي البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعات المشاركة فى المعرض التى يقام برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من ناحية أخري تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جناح الجامعة بالمعرض رافقه الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس إيديوجيت EduGate ، والسيدة هيرو مصطفى غارغ السفيرة الأمريكية بالقاهرة التى حرصت أيضا على زياة أجنحة عدد من الجامعات والجامعات الإمريكية المشاركة فى المعرض .

وأكد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس إيديوجيت EduGate أن السفيرة الإمريكية بحث وديا مع عددا من رؤساء الجامعات ونوابهم تبادل أوجه التعاون والتبادل العلمى والإكاديمى بين الجامعات المصرية والجامعات الإمريكية ، مشيدة بفعاليات المعرض التى يشهد مشاركة فعالة من الجامعات المصرية والعربية والدولية.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن جامعة بنها حريصة علي المشاركة سنويا بالمعرض لإتاحة إمكانية تعرف الطلاب وأولياء أمورهم على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات ، مؤكدا علي أهمية هذه الملتقيات كونها تناقش المستجدات في منظومة التعليم العالي بجانب كونها فرصة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية واجتذاب الطلاب الوافدين.

الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للملتقى قد شهدت كلمات للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، و الدكتور على شمس الدين رئيس إيديوجيت EduGate و رئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وأخرى للدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث و الدراسات العربية بالقاهرة نيابة عن د محمد بن أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، و كلمة الأمين العام للاتحاد مجالس البحث العلمى العربية الدكتور عبد المجيد بنعمارة ، كما شهد الحفل حضور عددا من الوزراء السابقين للتعليم العالى والصحة وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

وأوضح الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس ملتقى EduGate ، إن تكريم الجامعات المتقدمة في النسخة الأولى من التصنيف العربي يأتي تأكيدا لحرص الملتقى على مد جسور التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات العربية، و إتاحة الفرصة للجامعات المصرية للالتقاء بقيادات جامعات من دول عربية شقيقة وهو ضمن رؤية واستراتيجية الملتقى التي امتدت على مدار عشرة سنوات والذي لاقى نجاحا كبيرا خلال دوراته السابقة.

وأشار " شمس الدين" إلى أن الجامعات العربية كانت تتطلع بتصنيف خاص بهم ، وصدر التصنيف العربى الأول قويا منافساً ومتميزاً وتعتبر إنجازاً بكل المقاييس ، مشيداً بالتصنيف العربى مؤكداً أنه يعد نموذج رائع للتعاون والعمل المشترك بين المنظمات العربية لتحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات العربية ، مضيفاً أننا نتطلع لمزيداً من التطور والتميز فى السنوات القادمة مع التنوع والجودة.

الجدير بالذكر أن الفعاليات قد شهدت تكريم 28 جامعة مصرية، مدرجة في أول تصنيف عربي، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والجامعات بالدولة المصرية في الفترات الحالية، والحرص على توفير كافة سبل الدعم من أجل تحقيق الريادة التعليمية والجودة العالمية بمختلف الجامعات المصرية المتنوعة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية أو تكنولوجية.

كما شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية، حيث تعلن نحو 100 جامعة مصرية وعربية ودولية الفرص التعليمية المتاحة بها وبرامجها التعليمية الجديدة، كما يمثل وكلاء المئات من الجامعات الأوروبية والأمريكية و فرص التعليم الدولي وآخر التطورات العالمية في نظم الدراسة والتخصصات، وتشهد الدورة مشاركة لافتة لجامعات 20 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بسفارتها بالقاهرة و إنجلترا، إسبانيا ، الهند، ماليزيا ، تركيا وفرنسا و غيرها.

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