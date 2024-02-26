صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية الرملة في بنها

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية الرملة التابعة لمركز بنها، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 – 27 من شهر فبراير الجارى، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة.



وكشفت مديرية الصحة بالقليوبية أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.



وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالقليوبية، موضحا أن المبادرة تقدم الخدمة عن طريق فرق ثابتة ومتحركة فى جميع أنحاء المحافظة، فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل تقديم خدمات فحص السمعيات، وفحص الأم والجنين، وصحة المرأة، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف عن الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن الأورام، وفحص الأنيميا والتقزم، والكشف عن فيروس سى، وفحص كبار السن.