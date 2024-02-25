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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هاني شنودة: الفن عانى كثيرا من ضياع حقوق الملكية الفكرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

دعا الموسيقار هاني شنودة الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، إلى ضرورة اهتمام الجامعات المصرية وخاصة الكليات والأقسام الفنية في مختلف التخصصات الموسيقية بتدريس علوم الملكية الفكرية لأهميتها، حيث أن الفن ظل يعاني سنوات طويلة من ضياع حقوق الملكية الفكرية لمؤلفاتهم والقرصنة عليها مما يتطلب الوعي بكيفية الحفاظ على هذه الحقوق.

وقال شنودة إن رواد الموسيقي في مصر عانوا كثيرا من إهدار الملكية الفكرية، مشيرا إلى أهمية الدراسة والتعلم في مجالات المواهب وخصوصا الموسيقي لتنمية الحس الفني والارتقاء بالذوق العام، مؤكدا: أنا أكتر موسيقار تعامل مع النجم والزعيم عادل إمام والعمل معه كان مرحلة هامة في تاريخي وكان آخر أعمالي معه فيلم شمس الزناتي.

واستقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الموسيقار هاني شنودة ، والملحن فاروق سلامة بمكتبه اليوم علي هامش الصالون الثقافي الفني للموسيقي والغناء.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الفن والثقافة والابداع هم ركائز أساسية فى بناء الشخصية المتكاملة للإنسان، مشيرا إلى حرص جامعة بنها على تنظيم مثل هذه الفعاليات وتقديم نماذج مشرفة من المجتمع لدعم وإثراء الحركة الفنية والثقافية واكتشاف مواهب الطلاب وتهيئة المناخ لهم لممارسة مواهبهم وابداعاتهم.

يذكر أن الصالون الثقافي الفني للموسيقي والغناء بجامعة بنها يأتي برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية.

ويستهدف دعم اكتشاف المواهب الطلابية ، كما يتضمن مجموعة من الفقرات الموسيقية المتنوعة يقدمها طلاب وأساتذة قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية تحت إشراف الدكتور هيام النجار رئيس القسم، والدكتور ياسر عبدالرحمن أستاذ الموسيقى العربية ومنسق الصالون.

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