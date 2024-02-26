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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تعلن حاجتها لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .. تعرف على الشروط والتفاصيل

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها عن حاجاتها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، عدد "2 أستاذ، 3 أستاذ مساعد، 49 مدرس، 8 مدرس مساعد، 17 معيد"، بكليات (التربية الرياضية، العلاج الطبيعي، الهندسة ببنها، الفنون التطبيقية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الهندسة بشبرا) عن طريق التعيين. 
أما عن المستندات المطلوبة فهي:
- أصل شهادة البكالوريوس.
- أصل بيان التقديرات.
- أصل شهـادة الماجستير / الدكتوراة
(3 نسخة) من رسالة الماجستير / الدكتوراة.
- شهادة تحليل مخدرات وقت التقدم للإعلان.
- أصل شهادة الميلاد مميكنة.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
عدد 6 صور ضوئية.
- الموقف من التجنيد للذكور والموقف من الخدمة العامة للإناث.
- قرار اللجنة العلمية للترقيات.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- موافقة جهة العمل أو إقرار كتابي بعدم العمل.
- بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبيناً أسباب إنهاء الخدمة والجزاءات.
- ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحاً به خبراته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها مرفقاً به المستندات التي تؤيد صحة ما ورد فيها. 
وكشفت الجامعة أنه تقدم الطلبات باسم عميد الكلية (المراد التقدم إليها) في موعد غايته 15 يوما من تاريخ النشر، ولن يلتفت إلي الطلبات التي ترد قبل أو بعد النشر أو التي لا تكون مستوفاة الشروط المشار إليها أعلاه مرفقا بها مسوغات التعيين المطلوبة.

جامعة بنها أعضاء هيئة التدريس العلاج الطبيعي الهندسة بشبرا الفنون التطبيقية

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