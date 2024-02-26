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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء سوق حضاري وموقف عمومي للسيارات في القناطر الخيرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قطعة أرض بالقناطر الخيرية لاستكمال إنشاء سوق حضاري وموقف سيارات بمدينة القناطر الخيرية لاستكمال أعمال إنشاء سوق حضاري لمدينة القناطر الخيرية وإنشاء موقف سيارات عمومي للمدينة، حيث تم إنشاء 20 محلا تجاريا بمساحة 10 م2 لكل محل، وتم تشطيبها على أعلى مستوى من الخامات لتأجيرها لشباب المنطقة وبلغت تكلفة المشروع 3 ملايين جنيه، كما تعمل المحافظة على إنشاء 20 باكية أخرى على غرار تلك الباكيات ليصبح إجمالي ما سيتم إنشاؤه من الباكيات المميزة 40 باكية، وذلك في إطار حرص محافظة القليوبية على تطوير مدينة القناطر الخيرية والقضاء على المظاهر العشوائية. 
كما تفقد المحافظ قطعة أرض مجاورة لإنشاء 112 باكية   لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب .
ومن الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية تسعى لتنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلاً عن المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهرا غير حضاري، حيث وجه المحافظ خلال الجولة بإنشاء  موقف سيارات لمدينة القناطر الخيرية، لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التي تنشدها الدولة لكل مواطن .

القليوبية محافظ القليوبية موقف سيارات مدينة القناطر الخيرية موقف سيارات عمومي

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