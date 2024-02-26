المشدد 3 سنوات لسائق تحت تأثير المخدرات بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية حكما فى حق سائق لتعاطيه للمخدرات وقيادته سيارته تحت تأثير المخدرات بشبرا الخيمة دائرة قسم ثانى فى محافظة القليوبية حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه .

صدر الحكم بالدائرة الرابعة برئاسة المستشار رضا أحمد عيد وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين وبحضور مصطفي عبد الرازق وكيل النيابة.

وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى " ع ع " 35 سنه سائق الى محكمة الجنايات انه تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطى كما تبين انه من خلال التحليل انه يتعاطى المخدرات اثناء قيادته سيارته .

وكان مدير امن القليوبية تلقى اخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد تمكن حملة امنية من ضبط سائق اثناء قيادته سيارته بشبرا الخيمة وتبين انه يتعاطى للمخدرات وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وباجراء تحليل له تبين انه يتعاطى للمخدرات وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة فامرت بحبسة وتقديمة للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق.