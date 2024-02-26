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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق بنها شبرا الحر

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

لقى شخص مصرعه واصيب اثنان اخرين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص لاصدامه بسيارة نقل امام بنزينة قها بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية ، جرى نقل الجثة لمستشفى والمصابين تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً ادارة مرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص لاصدامه بسيارة نقل امام بنزينو قها بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين ووفاة اخر جمعيهم من محافظة الدقهلية، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية قها طريق شبرا بنها الحر بنها الحر بنها

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