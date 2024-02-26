مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق بنها شبرا الحر

لقى شخص مصرعه واصيب اثنان اخرين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص لاصدامه بسيارة نقل امام بنزينة قها بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية ، جرى نقل الجثة لمستشفى والمصابين تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً ادارة مرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص لاصدامه بسيارة نقل امام بنزينو قها بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين ووفاة اخر جمعيهم من محافظة الدقهلية، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.