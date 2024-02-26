المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه ضد عامل بتهمة الإتجار في الهيروين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الاحالة فى القضية الى محكمة الجنايات ان المتهم ويدعى " ع ر ع " 23 سنة عامل حاز واحرز مخدر الهيروين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار.

وفى وقت سابق وردت معلومات سرية لاجهزة الامن فى القليوبية تفيد قيام عامل بالتردد على مدينة شبرا الخيمة بقصد ترويج المخدرات على المدمنين وشباب المنطقة .

واهتم اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وتوصلت التحريات الى ان المتهم من مقيم مركز أبو حماد فى محافظة الشرقية وانه يتردد على مدينة شبرا الخيمة لترويج الهيروين.

وفى أحد الأكمنة القى القبض على المتهم وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار.

وتحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة فامرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق.