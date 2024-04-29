بسبب الأهلي.. خطاب رسمي من المقاولون و3 طلبات لإعادة مباراة سموحة

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن طلب فريق المقاولون العرب لإعادة مباراة سموحة في خطاب رسمي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب محمد فاروق : في بيان رسمي - فريق المقاولون العرب بقيادة المدرب معتمد جمال يتقدموا بخطاب رسمي و3 طلبات لإعادة مباراة سموحة ويستشهد بركلة جزاء الأهلي لعلي معلول أمام الزمالك.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.