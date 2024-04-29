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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أرخص من الجاهز .. طريقة عمل كب كيك شيكولاتة

كب كيك
كب كيك

يعد الكب كيك من الحلويات المفضلة للكبار والصغار وتمنح الشعور بالشبع سريعا ويمكن تناولها فى أى وقت من اليوم، كما أن شكلها جذاب ولكن أسعارها مرتفعة.

نعرض طريقة عمل الكب كيك بالشيكولاتة زى المحلات للشيف نجلاء الشرشابى.

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مقادير الكب كيك بالشيكولاتة
2 كوب دقيق
2 بيض
نصف كوب زبدة
نصف كوب لبن
نصف كوب سكر بودرة
بيكنج بودر
فانيليا
مكونات صوص الشيكولاتة:
نصف كوب كاكاو
ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة
2 ملعقة كبيرة لبن

طريقة عمل الكب كيك بالشيكولاتة
* اخفقى كل مكونات الكب كيك بالمضرب الكهربائي  جيدا ثم ضعي الخليط  في قوالب وتدخل الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 20 دقيق.
* جهزي صوص الشيكولاتة بخفق الكاكاو مع الزبدة و السكر واللبن على البارد ثم ضعيهم على النار حتى الغليان
* تركي أكواب الكب كيك تبرد ثم ضعي عليها مزيج الشيكولاتة ويمكن تزينها بأى شئ مثل الوايت شوكليت شيبس أو قطع فواكه أو مكسرات وتقدم .

الكب كيك كب كيك الشعور بالشبع الحلويات طريقة عمل كب كيك طريقة عمل الكب كيك كيك شيكولاتة نجلاء الشرشابي

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