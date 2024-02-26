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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 10 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة  بالقليوبية، بالسجن 10 سنوات لشقيقيين لاتهامهما بالإتجار في مخدر الحشيش بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، المتهمين وهما " محمود م س " 29 سنة عامل وشقيقه " احمد م  س " 23 سنة إلى محكمة الجنايات لأنهما فى غضون شهر أغسطس من عام 2022 تم ضبطهما وبحوزتهما مخدر الخشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، و حازا وأحرزا سلاح أبيض "مطواه" دون مسوغ قانوني.

وكان اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية تلقى اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود معلومات لرئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة بقيام عامل وشقيقه بالاتجار فى المخدرات على نطاق واسع بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث قادة رئيس مباحث القسم وفى احد الاكمنة القى القبض على المتهمان وتبين انهما شقيقان وبتفتيشهما عثرا بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وسلاح ابيض " مطواة " وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح الابيض للدفاع وتحرر المحضر اللازم واحيلا للنيابة فامرت بحبسهما تقديمهما للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق .

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