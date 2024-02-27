التنمية المحلية توضح موعد انتهاء التقديم للوظائف الشاغرة بديوان الوزارة

حددت وزارة التنمية المحلية، موعد انتهاء التقديم للوظائف الشاغرة بديوان الوزارة في 11 مارس المقبل، حيث تم فتح باب التقديم في 11 فبراير الماضي.

وأكدت الوزارة أن التقديم للوظائف الشاغرة يتم الكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد.

ويتم ملء الاستمارة الإلكترونية المعدة للوظائف بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونياً.

الوظائف الشاغرة بوزارة التنمية المحلية



وكان اعلنت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على النحو الموضح،

اولاً: وظائف من المستوي الوظيفي ( الممتاز) :

المسمى الوظيفي : الوكيل الدائم

ثانياً: وظائف من المستوي الوظيفي ( العالي ) :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية

ثالثاً :- وظائف المستوي الوظيفي ( مدير العام ) :

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية و مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات و مدير عام الإدارة العامة للأمن

و مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي و مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلى

ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية ومدير عام الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة و مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات و مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم ومدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وواوضحت الوزارة ان العمل بديوان عام الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ووفقاً للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg.

وحذرت انه لا يتم التعامل نهائياً مع أى شخص أو اخذ أى تعليمات أو دفع أى مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول الخاص بالاعلان وهو 01101632227.