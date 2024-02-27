التنمية المحلية تعلن فعاليات الأسبوع التدريبي الـ29 من الخطة التدريبية بمركز سقارة

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع و العشرون للخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذى يتضمن 6 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 206 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وفقًا لأحدث البرامج التدريبية، و استمراراً لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى.



وتتضمن الخطة التدريبية في الأسبوع رقم (29) دورة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات، ودورة متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، ودورة تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي، ودورة برامج التنمية المحلية المطور (مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، فيما تستمر للأسبوع الثاني علي التوالي دورتي "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوي متقدم"، و"اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات جمع ونقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة" .

1000099461

1000099464

1000099463