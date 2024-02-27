الزراعة: المرور على محاصيل البطاطس والقمح والفول بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣٤ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٦ فبراير الجاري.



وخلال هذا الاسبوع، اطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالاشتراك مع الهيئة الإنجيلية القبطية قافلة بيطرية مجانية بمركز البدرشين، حيث تم رش وتجريع وعلاج 3855 رأس ماشية، وتم عقد ندوة ارشادية عن الامراض المشتركة واهمية التحصين، كما شنت المديرية حملاتها على الاسواق حيث تم ضبط 3798 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 100 ألف و859 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة ارشادية حيث تم التأكيد على المزارعين بأهمية القمح والدعم الذي يتم من قبل الدولة تجاه المزارعين من اسمدة وتوفير المبيدات اللازمة لرش الآفات والاصداء وتوفير التقاوي بنصف الثمن وتوفير السطارات والتسوية بالليزر.

بينما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي لقاءات ارشادية للمحاصيل الشتوية، حيث تم المرور على زراعات البطاطس، والقمح والفول البلدي واعطاء المزارعين التوصيات الواجبة للمحصول خلال هذه الفترة، كما تم ازالة عدد (7) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على الصوب الزراعية بمركز ميت غمر، كما تم متابعة وتنفيذ حصر وترقيم الثروة الحيوانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، كذلك تم اطلاق قوافل بيطرية بقرى مركزب بلقاس وجمصه، لدعم المربين بالمجان.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية شاملة بالمجان، بمركز فاقوس وتم رش وتجريع وترقيم وتسجيل اكثر من 2418 راس ماشية، وعمل عدة لقاءات ارشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، كما شنت المديرية 25 حملة تم خلالها المرور على عدد 52 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم، كما تم ضبط حوالى 3 طن و 103 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك في حالة مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 187 الف و 606 جرعة تحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة برج العرب الزراعية حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولي القمح والخرشوف قرية الجويرة الغربانيات وفحص النباتات.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعتها للزراعات الشتوية وخاصة القمح، والفول والبنجر وزراعات البطاطس، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث خطة العمل الاسبوعية وعرض ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي، كما تم التأكيد على أهمية متابعة القوافل الزراعية، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي، كما تم متابعة الزراعات الموجودة بالوحدة البستانية ووحدة انتاج الزهور ونباتات الزينة، كما أعلنت المديرية استمرار القوافل الإرشادية لمتابعة الزراعات.

وخلال هذا الاسبوع أيضا نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المؤتمر الأول للنهوض بزراعة القطن بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية، حيث تضمن المؤتمر حواراً مفتوحاً مع المشاركين حول النهوض بالمحصول، كما تم عقد اجتماع تنسيقي بين المديريه ومركز البحوث الزراعية لاجراء الحصر للمحاصيل الشتوية ورفع الاحداثيات وتحديد المحاصيل المنزرعة لأعداد حصر خاص بالزراعات الشتوية باستخدام صور الاقمار الصناعية، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لقاءات توعيه لمزارعي القمح بقرى مركزي الفشن وبنى سويف وذلك ضمن انشطه مبادرة ازرع والتي تستهدف زيادة انتاجية محصول القمح.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة