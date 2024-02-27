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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أخصائية أمراض عصبية توضح تأثير تغير الفصول والتعرض للشمس على الحالة النفسية

تغير الفصول
تغير الفصول

قالت الدكتورة تقي شرف الدين، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية، إن تغير فصول السنة  يؤثر على الحالة النفسية للأشخاص، مشيرة إلى أن هذا يرجع إلى تأثير تغيير فترة النهار التي تكون أقصر قليلا فى فصل الشتاء.

وأضافت الدكتورة تقي شرف الدين، أخصائي الأمراض النفسية، خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN"، أن سبب تغيير الحالة النفسية أيضا خلال الفصول هو تغيير توقيتات النوم، موضحة: “فترة التعرض للشمس يكون له تأثير على فيتامين دي الذى بدوره يؤثر على الحالة النفسية.. لأن قلته تجعل الإنسان يشعر بحالة إكتئاب وحالة من الخمول”.

وتابعت الدكتورة تقي شرف الدين، أخصائي الأمراض النفسية، أنه كلما تعرض الإنسان لفترة أكثر للشمس، كلما زاد نشاطا وتحسنت حالته النفسية، لافتة إلى أن هرمون السعادة يتأثر بشكل كبير بالتعرض للشمس.

الدكتورة تقي شرف الدين الامراض النفسية فصول السنة الحالة النفسية فصل الشتاء

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