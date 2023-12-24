استشاري صحة نفسية: اكتئاب الفصول والشتاء يحتاج إلى تغيير السلوكيات وطريقة التفكير

أكد الدكتور وليد هنداوي، استشاري الصحة النفسية، أن أهم أسباب الاكتئاب هي الشخصية التي ليس لديها إقبال على الحياة، إضافة إلى التعرض للاكتئاب بدرجة كبيرة، ومدى تحمل الشخص للأزمات.

وقال هنداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن المرض النفسي، يبدأ داخل الإنسان مثل أي مرض عضوي، ولا يكون وليد اللحظة.

تغيير السلوكيات وطريقة التفكير

وأضاف استشاري الصحة النفسية، أن اكتئاب الفصول والشتاء لا يحتاج إلى علاج دوائي، ولكنه يحتاج إلى تغيير السلوكيات وطريقة التفكير.