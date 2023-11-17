أعراض اكتئاب الشتاء وتغير الفصول وطرق السيطرة عليه.. فيديو

قالت شيرين شوقي، استشاري الصحة النفسية، إن هناك متلازمة تعرف بمتلازمة اكتئاب الشتاء، ولكنها تختلف من شخص لأخر.

وأضافت "شيرين شوقي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن الأشخاص الأكثر حساسية هم الأكثر تعرضا لمتلازمة اكتئاب الشتاء، كما أن النساء أكثر عرضه من الرجال.



واسترسلت: اكتئاب الشتاء يحدث بالتزامن مع ضغوطات الحياة، مشدده على الاكتئاب الموسمي ليس له علاقة بالجينات.



ولفتت إلى أن اكتئاب الفصول والشتاء لا يحتاج إلى علاج دوائي، ولكنه يحتاج إلى تغير السلوكيات وطريقة التفكير.