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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مؤسسة حياة كريمة تطلق قافلة طبية جديدة بالسويس

مؤسسة حياة كريمة
مؤسسة حياة كريمة

قال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز" بالسويس، إن مؤسسة حياة كريمة تواصل دورها المجتمعي وتطلق قافلة طبية جديدة، في إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية لضرورة مواصلة تقديم الدعم واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في مختلف أنحاء الجمهورية ومختلف القرى المصرية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن القافلة تشمل 10 تخصصات طبية للكشف بالمجان والحصول على العلاج بالمجان، موضحا أن القافلة تشمل تخصصات الباطنة والعظام والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وغيرها من التخصصات، تشمل القافلة وجود ندوات تثقيفية وتوعوية تتعلق بالإرشاد الزراعي للمزارعين بالمنطقة وفي القرى المجاورة بالسويس، ووجود فصول لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بمحافظة السويس.

وتابع أن القافلة هي رقم 20 التي تطلقها حياة كريمة في نطاق محافظة السويس منذ أن أطلقت أول قافلة طبية من خلال مؤسسة حياة كريمة في يونيو 2022 مما يعكس الدور الكبير والمهم والدعم المتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الإقبال على القافلة منذ الساعات الأولى كبير ولا يقتصر على فئة بعينها.

حياة كريمة السويس إكسترا نيوز القري المصرية تخصصات طبيه

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