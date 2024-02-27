مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

كشفت المعاينة الأولية لمحل الخواجة حسني الخناجري في بولاق أبو العلا الذي تعرض لهجوم من قبل ملثمين عن سرقة سبائك ذهب ومجوهرات بملايين الجنيهات (جاري حصرها) .

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كما تبين من المعاينة المبدئية تحطم زجاج المحل من الداخل باستخدام ( شاكوش ) حيث استولى اللصوص علي معظم المجوهرات الموجودة في المحل ولاذوا بالهرب عقب قتلهم صاحب المحل.

وتقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة حسني الخناجرى صاحب محل مجوهرات الخناجرى ببولاق ابو العلا الذي قتل اثر تعرض محله للسطو المسلح علي يد ملثمين.

وناشدت اللجنة وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة .

وتعكف فرق البحث الجنائي بالقاهرة علي فحص كاميرات المراقبة ، وتتبع خط سير الملثمين الذين اقتحموا محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري ببولاق أبو العلا وسرقوا محتوياته بعد التعدي علي الخواجة حسني وقتله.