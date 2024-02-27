صحف الكويت| شكري والصفدي يحذّران من عملية عسكرية في رفح... تفاصيل الهدنة قيد التفاوض بـ غزة.. تتبع 3 قوارب لسفينة قبالة سواحل البلاد

العاهل الأردني لمجلس العلاقات: ضرورة إقامة دولة فلسطينية حقيقية

حرب غزة.. تفاصيل الهدنة «قيد التفاوض» وإعادة ترتيب «الأوراق الفلسطينية»

وزير الخارجية: منذ أكثر من 7 عقود والاحتلال لا يمتثل لأي قرارات دولية

الأرصاد الكويت: طقس معتدل نهاراً مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة..و"العظمى": 22

تناولت صحف الكويت تطورات المفاوضات حول وقف الحرب في غزة والجهود المصرية والعربية في هذا السياق علاوة على موضوعات أخرى.

أوردت صحيفة الأنباء الكويتية، حذر وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، أمس في جنيف، من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في القطاع.

صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن الجانبين استعرضا مجمل التطورات الجارية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد الطرفان أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل انهيار المنظومة الإنسانية به، بالإضافة إلى العمل معا للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع الدائر، لما لذلك من خطورة شديدة ستلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة. وكشف السفير أحمد أبوزيد أن وزير الخارجية أعرب عن الشواغل المصرية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، وهو أمر يهدد بتفجر الأوضاع هناك، مشيرا إلى أن رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.



وأوردت الصحيفة، لدى استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في قصر الحسينية أمس، برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، الرئيس السابق للبرلمان العربي، محمد جاسم الصقر، وفي إطار بحث تداعيات استمرار الحرب في غزة، شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مجددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع وحماية المدنيين.

وأكد الملك عبدالله، خلال عرضه على الوفد في قصر الحسينية وجهة نظره في الأوضاع العربية والإقليمية الراهنة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ضرورة إدخال المساعدات اللازمة والكافية والإغاثات العاجلة إلى القطاع فورا، ولاسيما الغذائية والصحية، لما يشهده القطاع من حالة مجاعة غير مسبوقة وأوضاع صحية متردية، داعيا إلى ضرورة توفير ضمانات في إطار السعي إلى إقامة دولة فلسطينية حقيقية.

وذكرت الأنباء، أنه قد انتقلت الجهود الديبلوماسية الرامية إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة إلى الدوحة، حيث أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، دعم الدوحة الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر أمس، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» في بيان انه جرى خلال المقابلة، استعراض آخر التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة جهود قطر الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك غداة محادثات أجراها هنية في القاهرة بشأن الاتفاق المحتمل لهدنة جديدة وتبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل و«حماس»، حيث أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس الأول أن المحادثات التي جرت في باريس مؤخرا أفضت إلى تفاهم حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق «حماس» سراح رهائن والتزام وقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة.



أخيرًا من الأنباء، توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم الثلاثاء، وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 10 درجات مئوية.

من جانبها قالت صحيفة الوطن الكويتية، أنه قد شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا يوم الاثنين في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان (أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة) والذي عقد على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف.



وألقى وزير الخارجية كلمة في أعمال هذا الاجتماع التالي نصها: ".. نجتمع اليوم بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على حرب الإبادة الجماعية التي يتجرع مرارتها الأشقاء في فلسطين، نتيجة عدوان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وليس مستغربا عدم امتثاله للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا لأي قرارات دولية ذات الصلة، فهذا هو ديدنه منذ أكثر من 7 عقود، كما أنه ومن المؤسف أن نرى البعض يبرر له هذه الانتهاكات، ويزوده بالسلاح في مشهد تتجلى فيه كافة صور ازدواجية المعايير.



من جانبها قالت صحيفة القبس الكويتية، هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إخوانه وأبناءه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض دولة الكويت الطيبة بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير مقدرا ما أبداه المواطنون من مظاهر الفرحة والابتهاج بهاتين المناسبتين العزيزتين وعلى ما عبروا عنه من روح وطنية عالية جسدت ولاءهم ووفاءهم للوطن العزيز وأبرزت روح الأسرة الكويتية الواحدة المتآلفة والمتوادة.



أوردت صحيفة القبس بتلقي هيئة بحرية بريطانية بلاغ عن تتبع ٣ قوارب لسفينة قرب سواحل الكويت.

وقالت إن 3 قوارب تتبعت سفينة قبالة سواحل الكويت لمدة ساعة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن كلاً من القوارب الثلاثة كان يقل شخصين على متنه، لكن لم يظهر عليها أي أسلحة أو أفراد يرتدون زياً رسمياً.

وأضافت أن قبطان السفينة أبلغها بأن القوارب الصغيرة تبعت سفينته لمدة ساعة، على مسافة تقل عن ميل بحري، لافتاً إلى أن السفينة وطاقمها بأمان.

أعلنت هيئة بحرية بريطانية اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغا عن تتبع 3 قوارب لسفينة قبالة سواحل الكويت.

ونصحت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية السفن المارة في المنطقة، بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مريب.