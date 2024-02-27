قطر: لا حل لأزمة غزة حتى الآن ولا ضغط حقيقي على الاحتلال

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن هناك العديد من التطورات التي جرت في إطار جهود الوساطة لوقف الحرب في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أكد المتحدث على أن الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه.

وعبر عن التفاؤل بالوصول لهدنة في ظل استمرار الحديث بين الأطراف ولكن لا تطور خاصا يمكن الإعلان عنه.

ولفت إلى إن إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح، داعيًا جميع الأطراف إلى التهدئة والسعي للوصول إلى هذا الهدف رغم وجود معوقات.

وكشف المسئول أنه "لم نر ضغطا حقيقيا (على الاحتلال) من المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة.

ومن المؤلم أن يكون الجانب الإنساني جزءا من المفاوضات.

وختم بتمنيه وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان.