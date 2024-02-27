عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيع صفقة تجارية بين الهند وعمان في مارس.. تفاصيل

عمان
عمان

صارت سلطنة عمان والهند قريبتان من التوصل لاتفاق تجاري بينهما مع اختتام المحادثات بشأن اتفاقية تسمح بسهولة الحصول على السلع والخدمات في أسواق كل منهما، وفق ماذكر موقع الشرق بلومبيرج.

جاء ذلك وفق ما أفادت به مصادر، قالت إن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن غالبية المسائل في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ومن المرجح أن ُتختتم المحادثات قريباً.

وذكر  أحد المصادر إن الصفقة قد يتم التوصل إليها في مطلع مارس.

وتعد الصفقة بالغة الأهمية للهند وذلك لموقع عمان الجغرافين حيث تقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط، إذ يمر خلاله معظم النفط الخام المتوجه إلى آسيا.

كما يوجد في عمان أيضاً خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج.

 

 

سلطنة عمان الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

موضوعات متعلقة

تفاصيل مسودة الهدنة.. قيادي بحماس يقلل من احتمالات وقف الحرب قبل رمضان

أكسيوس: وسطاء قطريون يبلغون الاحتلال باستياء حماس من صفقة الأسرى

نيويورك تايمز تكشف عن تصاعد حدة استهداف القوات الأمريكية بسبب إسرائيل

فرق خاصة تقتحم منزل نجل ترامب بعد تلقيه رسالة تهديد بمادة بيضاء مجهولة

إعلان روسي.. إحباط هجوم أوكراني بالأسلحة الكيميائية في مقاطعة زابوروجيا

قطر تخطط لزيادة جديدة في إنتاج الغاز وسط انهيار الأسعار العالمية

بعد عقود من الترويج للانفتاح.. سنغافورة تضيق ماليا على مستثمر له صلات بالصين

تشكيك في إمكانية وقف إسرائيل للحرب خلال شهر رمضان

ترشيحاتنا

بخلاف زيادة المرتبات مارس 2024.. بدلات وحوافز جديدة لهذه الفئة من الموظفين

دفاع المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين يكشف مفاجأة في المحكمة

قرار قضائى عاجل لتعويض أصحاب محلات البوهي

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

قطر: لا حل لأزمة غزة حتى الآن ولا ضغط حقيقي على الاحتلال

إغاثة وعلاج.. مصر تستعد لإقامة معسكر إيواء ثالث ومستشفى ميداني بـ"دير البلح"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

فيديو

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ