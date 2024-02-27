توقيع صفقة تجارية بين الهند وعمان في مارس.. تفاصيل

صارت سلطنة عمان والهند قريبتان من التوصل لاتفاق تجاري بينهما مع اختتام المحادثات بشأن اتفاقية تسمح بسهولة الحصول على السلع والخدمات في أسواق كل منهما، وفق ماذكر موقع الشرق بلومبيرج.

جاء ذلك وفق ما أفادت به مصادر، قالت إن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن غالبية المسائل في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ومن المرجح أن ُتختتم المحادثات قريباً.

وذكر أحد المصادر إن الصفقة قد يتم التوصل إليها في مطلع مارس.

وتعد الصفقة بالغة الأهمية للهند وذلك لموقع عمان الجغرافين حيث تقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط، إذ يمر خلاله معظم النفط الخام المتوجه إلى آسيا.

كما يوجد في عمان أيضاً خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج.