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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرق خاصة تقتحم منزل نجل ترامب بعد تلقيه رسالة تهديد بمادة بيضاء مجهولة

ترامب ونجله
ترامب ونجله

هرعت السلطات الأمريكية وفرق التدخل الكيميائي إلى منزل نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية فلوريدا أمس، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.


ودخلت السلطات إلى منزل ابن ترامب بعد أن وصلته رسالة بها مسحوق أبيض غير معلوم.
وبمجرد أن فتح ابن ترامب الابن الظرف تطاير المسحوق الأبيض.

وذكرت مصادر مطلعة أن حياة ابن ترامب ليست في خطر، وتجري السلطات بحثها لمعرفة مصدر المسحوق وطبيعته.

وعلق ترامب جونيور على الواقعة بقوله إنه من المتوقع أن تقع مثل هذه الحوادث في هذه الفترة المشحونة قبيل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

 

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