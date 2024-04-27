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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الأسماك اليوم

صدى البلد

تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، السبت، في الأسواق نتيجة لحملات المقاطعة التي بدأت في عدد من المحافظات.

أسعار الأسماك اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية.

هبط سعر السمك البلطي إلى 93 جنيها للكيلو. 

وسجل سعر السمك الماكريل 110 جنيهات للكيلو. 

وتراوح سعر قشر البياض بين 120 و160 جنيها للكيلو. 

 

فيما تراوح سعر  السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

والسمك المكرونة الخليجي تراوح بين 70 و100 جنيه للكيلو.

أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 107 و120 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك الموسى بين 150 و250 جنيها للكيلو.

السمك المرجان تراوح بين 75 و115 جنيها للكيلو لأجود نوع، أما المجمد فتراوح بين 30 و50 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك البربورن 1 بين 90 و140 جنيها للكيلو، أما البربون 2 فتراوح بين 65 و75 جنيها.

أما السمك البوري 1 فتراوح بين 100 و150 جنيها، أما البوري 2، فتراوح بين 85 و95 جنيها.

وبدأت حملات المقاطعة للأسماك تحت مسمى “خليها تعفن” منذ بداية الأسبوع الجاري في عدد من المحافظات، على رأسها بورسعيد والإسماعيلية. 

وعلق عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، على حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد لشراء الأسماك، مشيرا إلى أن المشكلة أن المعروض من الأسماك في بورسعيد أقل من المطلوب.

وأضاف رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن أسعار الأسماك انخفضت في المحافظة قليلا، متابعا أن المضاربة على الأسعار من المنبع تتسبب في ارتفاع الأسعار.

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